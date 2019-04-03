В РЖД рассказали, на что направят инвестиции в инфраструктуру Кубани

В 2019 году компания инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Кубани 38 млрд рублей.

Об этом рассказал заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков. Он отметил, что большая часть средств будет направлена на проекты комплексного развития.

«На модернизацию и строительство вторых путей в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, так как сегодня увеличиваются мощности грузополучателей и в Новороссийском порту, и на Таманском полуострове. В прошлом году среднесуточная выгрузка по Краснодарскому краю составила около 4 тыс. 600 вагонов. Для сравнения, вся Северо-Кавказская дорога выгружает 7 тыс. вагонов», — сообщил заместитель начальника СКЖД по Краснодарскому территориальному управлению Михаил Щербаков.

В начале февраля компания завершила крупный проект по строительству обхода Краснодарского железнодорожного узла. Возвели 30 мостов, путепроводов и проездов для сельхозтехники, построили новые станции. Все это позволило вывести транзитный грузопоток с линий краевой столицы.

В 2018 году в границах региона было перемещено больше 32 млн т грузов. К 2020-му поток увеличится на 10%. Сейчас запущены проекты по развитию портовой зоны, ведется реконструкции вокзалов. Чтобы эффективнее использовать портовую и железнодорожную инфраструктуру, в Новороссийске внедряют информационно-логистическую систему. Она позволяет точно рассчитать время прихода составов на причал и сократить период простоя грузовых судов при погрузке. Также единое информационное поле дает возможность лучше координировать графики движения поездов.