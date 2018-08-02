В Росавиации опровергли случай опасного сближения самолетов над Черным морем

Безопасности пассажиров ничего не угрожало.

По данным ведомства, на борту самолета российской авиакомпании сработала сигнализация об опасном сближении с другим самолетом. Как выяснилось, тревога была ложной, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным источника, неопознанный самолет 1 августа чуть не спровоцировал столкновение с российским лайнером Анталья — Москва в турецком воздушном пространстве над Черным морем.

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