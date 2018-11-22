В Росгвардии рассказали о количестве женщин, которые служат в рядах ведомства

Об этом сообщил 22 ноября официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин на торжественном мероприятии в преддверии Дня матери.

Сейчас в войсках национальной гвардии РФ среди военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала состоят более 85 тыс. женщин.

«Из этого числа более 20 тыс. женщин находятся на военной службе, 1,5 тыс. проходят службу в должности офицеров», — рассказал Грибакин.

Специальные звания имеют более 39 тыс. женщин, из них у 6,5 тыс. — звания среднего и старшего начальствующего состава, а 43 женщины служат в Росгвардии в звании полковника, сообщает ТАСС.

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