В Роскачестве назвали признаки качественного сока

Эксперты рассказали, как отличить хороший продукт от плохого.

Специалисты Роскачества рекомендуют прежде всего обращать внимание на информацию на упаковке. Это может быть сок, нектар, морс или сокосодержащий напиток.

Сок может быть восстановленный или прямого отжима. Последний полезнее, потому что для такого напитка фрукты отжимают на заводе сразу после сбора урожая. Чтобы сохранить максимум витаминов, его пастеризуют.

Если на упаковке написано, что это нектар, сокосодержащий напиток или морс, то следует искать информацию о минимальной объемной доле сока и пюре в напитке. Надписи «с мякотью» или «осветленный» помогут выбрать продукт по вкусу.

Особое внимание надо обратить на состав сока, в котором могут быть указаны всевозможные добавки. Однако специалисты предупреждают, что в однокомпонентном напитке состав допустимо не указывать, так как ничего, кроме сока, там нет.

Эксперты рекомендуют проверять внешний вид упаковки, которая должна быть гладкой и без повреждений. Не стоит забывать и о сроке годности, который на ней указан. До вскрытия сок можно хранить около года, а после вскрытия — не больше трех суток, сообщает телеканал «360».

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