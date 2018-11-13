В Роскачестве рассказали, как выбрать сосиски

Ведомство исследовало 40 самых распространенных видов сосисок «Молочных».

Продукт изучили по 70 показателям. Выяснилось, что сосиски действительно изготавливают из мяса, также эксперты не нашли в них лишних ингредиентов, таких как бумага.

Специалисты не обнаружили в сосисках консерванты. В то же время в семи из 40 образцов они нашли крахмал, который используют для «склеивания» фарша, а в восьми — каррагинан, влагоудерживающую добавку, которую нельзя использовать по государственным стандартом.

Эксперты проверили сосиски на предмет посторонних ДНК, но не нашли их. Однако в трех случаях специалисты зафиксировали наличие сои, причем только в одном из них производитель честно предупредил покупателя о наличии в составе продукта соевого белка.

В Роскачестве также составили рекомендации по выбору сосисок. Согласно им, в составе продукта должны быть указаны по убыванию их содержания следующие ингредиенты: свинина, говядина, вода, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) и далее — добавки.

Как напомнили в организации, сосиски — готовый продукт, и их необязательно подвергать варке, однако недолго варить при температуре 90-95 градусов все же рекомендуется. Вкус и аромат должны быть свойственны сосискам «Молочным» — с оттенком молока, нотой черного и душистого перца, мускатного ореха и (или) кардамона, без посторонних привкусов и запахов, в меру соленым, сообщает ТАСС.

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