В Роспотребнадзоре отметили улучшение качества морской воды в Сочи

По словам главы ведомства Анны Поповой, власти курорта много сделали для того, чтобы сократить число несанкционированных выпусков сточных вод в море.

«Качество морской воды год от года улучшается. Там, где прекращены несанкционированные выпуски, вода становится лучше. Сегодня точек риска на Черноморском побережье в районе Большого Сочи у нас нет», — сказала Попова, которая участвует в пятом совещании глав служб государств — членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Он подчеркнула, что эпидобстановка в Сочи стабильная.

«Для этого предпринимались и предпринимаются усилия всех ведомств, в том числе и территориального подразделения Роспотребнадзора. Если говорить о ситуации с инфекционными заболеваниями, в течение двух лет она ниже среднего многогодового уровня на 8-10%», — цитирует Анну Попову ТАСС.

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