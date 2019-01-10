Ведомство разработало новые санитарно-эпидемиологические правила организации питания детей.

Согласно тексту документа, сотрудники столовых не смогут готовить из продуктов, принесенных из дома, а также кормить детей блюдами, созданными в домашних условиях. За питанием учеников с пищевой аллергией и другими хроническими заболеваниями должен следить медик.

Варить яйца и сосиски нужно только в отведенное время, хранить бутерброды на открытой витрине можно не больше часа. Алюминиевые столовые приборы использовать нельзя.

В столовых можно будет купить кислородные коктейли, но употреблять их только в присутствии медицинского работника.

Пропускать уроки на время дежурства в столовой можно только с 12 лет. Ученики могут только накрывать на стол. Готовить обеды, чистить овощи, раздавать готовые блюда, резать хлеб, мыть посуду и убирать помещение нельзя, сообщает телеканал «360».

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