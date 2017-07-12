В Роспотребнадзоре предупредили об опасности покупки грибов на трассах

На Кубани с начала года уже восемь человек отравились грибами, среди жертв есть ребенок.

Пострадавшие успели вовремя обратиться в больницу, медикам удалось спасти их жизни. Однако так бывает не всегда. По словам специалистов Роспотребнадзора, опасность подстерегает любителей грибов буквально на каждом шагу. Сушеные, свежие и консервированные грибы продают вдоль трасс. Но покупать их там — значит рисковать не только здоровьем, но и жизнью. Не стоит рассчитывать и на собственный опыт при походе в лес. Распознать ложные опята среди полезных и вкусных не всегда под силу даже опытному грибнику.

«Грибник должен убедиться, что он собирает именно съедобные грибы, убедиться в правильности, безопасности и надежности грибов. Также необходимо выбрать место — оно должно быть чистым. Нельзя собирать грибы возле автодорог, фабрик и заводов. Никогда нельзя пробовать сырые грибы», — рассказала специалист отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виктория Окроян.

Но лучше всего покупать грибы в магазинах, где за их качество отвечают производитель и поставщик. Специалисты Роспотребнадзора советуют при первых признаках отравления немедленно обращаться в медучреждение. Симптомы могут проявиться и через 20 минут, и через несколько часов после употребления грибов в пищу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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