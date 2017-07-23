В Роспотребнадзоре призвали усилить информирование детей об инфекциях

Глава ведомства Анна Попова заявила, что для профилактики ВИЧ среди молодежи нужно проводить не отдельные уроки полового воспитания, а комплексное информирование о защите от вирусов.

Об этом она рассказала на образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области.

«Я бы говорила не о том, что надо уроки какие-то делать. А о том, что надо заниматься гигиеническим воспитанием. Нужно рассказывать людям, как не заболеть. Это касается любой инфекции. У каждого вируса есть свой способ передачи. Главное, донести, как сохранить свое здоровье», — сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, информирование нужно усиливать как в школах, так и в детских садах. Попова добавила, что даже культура мытья рук сейчас очень низка, сообщает РИА «Новости».

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