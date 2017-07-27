В Росреестре разъяснили новый закон о «лесной амнистии»

Совет Федерации в июле принял законы о «лесной амнистии» и о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.

Закон о «лесной амнистии» должен устранить противоречия Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра. Он обеспечивает защиту недвижимости граждан, которая «в связи с различными проблемами в учетных и регистрационных государственных системах оказались в лесном фонде».

«По сути, до принятия данного закона гражданин лишался своего законного права собственности, подтвержденного государством, без какой-либо компенсации. На основании судебных решений, принятых по искам органов лесного хозяйства, осуществлялся снос жилых домов, выселение из них граждан, освобождение садовых, огородных и дачных участков, аннулирование прав на них», — пояснили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Росреестра.

Положения нового закона также коснутся граждан, живущих в бывших военных городках и лесных поселках, расположенных в лесном фонде. После принятия закона «о лесной амнистии» они смогут получить статус полноценных населенных пунктов.

Федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества позволяет строить жилые дома на садовых участках, в которых впоследствии можно будет прописаться. Закон также предлагает решение вопроса упрощенного порядка лицензирования скважин, предназначенных для централизованного водоснабжения садового некоммерческого товарищества.

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