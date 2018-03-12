В России 12 марта завершится прием заявлений о голосовании не по месту прописки

Чтобы оформить такое разрешение, достаточно обратиться в любой МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию.

С собой необходимо взять паспорт. Специалист проверит бланк и выдаст отрывной талон с номером участка, где 18 марта можно будет проголосовать. Вся процедура займет несколько минут. Кроме того, заявления принимают и на сайте Госуслуг.

По правилам изменить место голосования можно будет и позже. Но только в участковом избиркоме по месту прописки.

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