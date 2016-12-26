В России 26 декабря объявили днем общенационального траура по погибшим в результате крушения в Сочи самолета Ту-154.

Об этом 25 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», — цитирует главу государства ТАСС.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших в результате авиакатастрофы на Черном море сегодня утром. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, для того чтобы оказать помощь семьям погибших», — сказал президент.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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