В России 3,9% молочных продуктов признали фальсификатом

Роспотребнадзор с начала года исследовал более 236 тыс. проб молочной продукции.

Согласно исследованию, доля проб молока, не отвечающих по содержанию химическим показателям, в последние годы остается стабильно низкой. Показатель составляет менее 1%.

По физико-химическим показателям, определяющим качество, дополнительно изучили более 38 тыс. проб молочной продукции. Из них не соответствуют нормативным требованиям 6,6% проб. По показателям фальсификации не соответствуют норме 3,9%. С начала года Роспотребнадзор снял с реализации более 106 т молока, не соответствующих обязательным требованиям.

В Роспотребнадзоре отмечают, что согласно анализу данных, поступивших по системе быстрого оповещения, с января по сентябрь почти вдвое сократилось количество фальсифицированных молочных продуктов, находящихся в обороте. В этом году поступило 1,1 тыс. уведомлений, в прошлом году за аналогичный период — более 2 тыс. уведомлений.

По всем фактам обнаружения в обороте фальсификата сняли с реализации более 25 т молочной продукции. Штрафов наложено на 65 млн рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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