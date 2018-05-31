В России акцизы на топливо снизят с 1 июня

Акцизы на бензин и дизтопливо снизят на 3 и 2 тыс. рублей за тонну.

Правительство также рассматривает возможность дополнительно снизить ставку акцизов на бензин и дизтопливо на 700 рублей за тонну с 1 июля.

Помощник вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил, что ранее запланированного повышения ставки акцизов на 700 рублей не будет. Он отметил, что принимаемые меры направлены на «стабилизацию ситуации на топливном рынке».

У Козака 31 мая прошло экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний, посвященное высоким темпам роста цен на нефтепродукты.

«С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка», — цитирует Джуса «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 21 по 27 мая резко поднялись цены на бензин. Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 76 копеек и составила 40,76 рубля за 1 л, цена бензина марки АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за 1 л. Дизельное топливо подорожало на 79 копеек — до 43,65 рубля за 1 л.

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