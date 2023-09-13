В России атаковали Редкинский химический завод

Перейти к 13 сентября на Ночью российские силы ПВО сбили беспилотник на территории Конаковского муниципального района Тверской области.

«Жертв нет. На месте работают экстренные службы. Губернатор Игорь Руденя поручил администрации регионов оказать им всю необходимую помощь”, – сообщили в пресс-службе региона.

По данным СМИ, целью беспилотника стал Редкинский химический завод. В пять часов утра дрон был обнаружен и уничтожен. При этом осколки дрона упали на территорию завода и повредили склад.

Это вторая атака на химзавод – предыдущая произошла 5 сентября.

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Редкинский опытный завод — старейший химический завод России, входит в число промышленных предприятий. Производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности.