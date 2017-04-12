В России автобусы для перевозки детей оснастят мигалками

В России все автобусы, которые используют для перевозки детей, с 2018 года будут оборудовать мигалками.

В проекте постановления Правительства РФ говорится, что при осуществлении организованной перевозки группы детей в автобусе на крыше транспортного средства или над ней должен быть установлен проблесковый маячок с включенными световыми сигналами.

При этом запрещается допускать в автобусы людей, не включенных в списки для перевозки. Сотрудников туроператоров и экскурсоводов к поездке будут допускать по документу, подтверждающему участие в программе поездки, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Генеральной прокуратуре РФ 6 декабря 2016 года предложили ДПС сопровождать каждый автобус с детьми. В ноябре 2015 года в Госдуме выступили с инициативой запретить образовательным учреждениям перевозить детей ночью.

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