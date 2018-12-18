В России банкам запретили устанавливать на улицах табло с курсами валют

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам устанавливать уличные табло с обменными курсами валют.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации 18 декабря. Речь идет о поправках в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном кoнтрoле», который был принят депутатами Госдумы 5 декабря и одобрен членами Совета Федерации 11 декабря. Согласно документу, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах валют.

Также документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли (репо). Раньше совершать такие операции могли только банки.

Теперь устанавливать табло можно будет только внутри помещений. В Банке России считают, что это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые нередко используют для незаконных денежных операций.

Ранее 16 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Ассоциации банков России (АБР) Анатолий Аксаков поддержал идею запрета табло с курсами валют на улицах. По его словам, они лишь вводят в заблуждение граждан, пишут «Известия».

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