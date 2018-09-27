В России банки начнут блокировать карты клиентов при подозрении на мошенничество

С 27 сентября 2018 года вступил в силу закон, который позволяет финансовым организациям без согласия пользователей блокировать карты.

Банки теперь смогут останавливать работу счетов, на которые поступают подозрительные перечисления денег. Срок такой блокировки — два дня.

«Основная цель этого закона — обязать все финансовые организации заниматься работой по противодействию мошенничеству, то есть работой для систем антифрода, которые используются в кредитных организациях. Очень важно знать информацию о тех счетах, через которые пытаются вывести ворованные деньги», — сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Жители Краснодара рассказали, что они думают о блокировке карт банком без согласия владельцев.

— Отношусь к этому отрицательно, потому что есть оборот личных денежных средств, за который я не хочу отчитываться перед банком.

— Если блокировать карты мошенникам, я за, а если порядочным людям — пусть лучше остается так, как сейчас.

— Один раз я ругался с администрацией банка, но потом проблем не было.

— Я категорически против, потому что не знаю, что нас ожидает в этом случае.

Закон призван защитить владельцев карт от мошенников, но, как утверждают эксперты, в нем есть сложности. Например, карту могут заблокировать при дорогой покупке или переводе средств из других стран. Правоохранители отмечают, что есть вероятность того, что мошенники возьмут на вооружение новую лазейку. Преступники уже опробовали основанную на страхе блокировок схему. Чтобы не стать жертвой мошенничества, помните, что банк никогда не попросит назвать пин-код или пароль из телефонного уведомления.

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