В России более 2,4 млн человек отметили праздник Крещения Господня

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, праздничные мероприятия прошли без происшествий.
Всего в России провели около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий. Охрану порядка во время празднования обеспечивали более 41 тыс. сотрудников МВД вместе с Росгвардией, казачеством, работниками частных охранных организаций, народными дружинами и членами общественных формирований.
«В ночь на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников Крещения Господня. Нарушений общественного порядка не допущено», — цитирует Волк ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания прошли в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В Краснодаре для крещенских омовений определили семь мест, в Сочи — десять. В Лабинском районе для крещенских купаний расчистили берега реки.
В МЧС дали советы по купанию в проруби.
На Кубани в Крещение будут дежурить более 3 тыс. полицейских.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником Крещения Господня.