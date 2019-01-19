В России более 2,4 млн человек отметили праздник Крещения Господня

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, праздничные мероприятия прошли без происшествий.

Всего в России провели около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий. Охрану порядка во время празднования обеспечивали более 41 тыс. сотрудников МВД вместе с Росгвардией, казачеством, работниками частных охранных организаций, народными дружинами и членами общественных формирований.

«В ночь на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников Крещения Господня. Нарушений общественного порядка не допущено», — цитирует Волк ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания прошли в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В Краснодаре для крещенских омовений определили семь мест, в Сочи — десять. В Лабинском районе для крещенских купаний расчистили берега реки.

В МЧС дали советы по купанию в проруби.

На Кубани в Крещение будут дежурить более 3 тыс. полицейских.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником Крещения Господня.