В России более 3,5 млн водителей начнут узнавать о штрафах по СМС

В России более 3,5 млн человек начали использовать услугу СМС-информирования об административных штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе ГИБДД России. Там пояснили, что ранее услуга по SMS-информированию предоставлялась по заявлению. Сейчас любой гражданин, обратившийся через Единый портал госуслуг, может получать эту информацию на постоянной основе.

В 2016 году с портала госуслуг было направлено более 8,3 млн СМС. Из них более 4,1 млн — о вынесенных постановлениях по делам об административных правонарушениях. Еще 3,8 млн сообщений отправлены о поступлении в Госавтоинспекцию информации об уплате штрафов, сообщает ТАСС.

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