В России более 40% всех займов граждан в МФО оказались просрочены

Жители страны должны МФО 35,4 млрд рублей.

Такие данные приведены в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». Доля неработающих займов россиян в микрофинансовых организациях в третьем квартале 2018 года увеличилась на 3,5% и достигла 40,3%. Эксперты уверяют, что это рекордный показатель. Неработающим займ считается при просрочке выплат более чем на 90 дней.

Увеличивается и доля «плохих» кредитов. По итогам третьего квартала 2018 года, она равняется 31,7%, на 0,3 процентного пункта превышая данные начала года. По словам аналитиков, чаще всего просрочка более 90 дней касается небольших сумм. Это займы, взятые до зарплаты.

В третьем квартале 2018 года МФО выдали кредиты на 44,9 млрд рублей, что можно назвать историческим максимумом. Показатель динамично растет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении в 1,4 раза.

По мнению экспертов, в четвертом квартале объем выдачи микрозаймов вновь обновит существующий рекорд и достигнет 50 млрд рублей.

При этом аналитики указывают на практически не изменившееся количество выданных кредитов в сравнении с данными по второму кварталу. Сейчас оно составляет 3,2 млн единиц. Активные займы, приходящиеся на одного клиента, в третьем квартале стабильны по своему числу.

В среднем в третьем квартале 2018 года клиенты МФО получали сумму в 13,9 тыс. рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 12,9 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

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