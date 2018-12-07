В России более 50% девятиклассников продолжили обучение в техникумах и колледжах

Об этом 7 декабря в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«В 2018 году впервые 54% выпускников девятых классов пошли в учреждения среднего профессионального образования, раньше в основном все шли в десятый класс», — сказал Кравцов.

По словам главы Рособрнадзора, это направление обучения сейчас очень востребовано, потому что ориентировано на малый и средний бизнес.

«Это неплохие тенденции, потому что все-таки только так можно готовить нормальные современные рабочие кадры — людей, которые прилично зарабатывают, но в то же время имеют хорошие знания», — отметил в ответ Медведев.

Премьер-министр напомнил, что в советское время 50-60% девятиклассников шли именно в средние профессиональные учебные заведения, а остальные продолжали учебу в школе, затем поступали в вузы, сообщает РИА «Новости».

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