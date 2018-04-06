В России более 500 отелей завысили цены перед ЧМ-2018

Специалисты Роспотребнадзора проверили 11 тыс. 338 гостиниц в городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу.

Из них более 539 завышали цены, еще 110 — не имели документов о прохождении квалификации.

Всего в городах проведено 1 тыс. 138 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1 тыс. 409 дел об административных правонарушениях

На владельцев гостиниц, где нашли нарушения, наложили административные штрафы. Их общая сумма составляет около 4,4 млн рублей, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ростуризм 22 января первый раз опубликовал черный список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В него вошли два отеля в Сочи, по одному — в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Цены в некоторых случаях были завышены на 260%.

Ростуризма 12 марта опубликовал обновленный список гостиниц, завышающих цены во время чемпионата мира по футболу. В него попали семь отелей на Кубани.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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