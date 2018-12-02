В России будут быстрее подключать дома к коммунальной инфраструктуре

Министр строительства Владимир Якушев 2 декабря сообщил, что Минстрой работает над ускорением административной процедуры подключения новых жилых домов к коммунальным сетям.

По словам Якушева, проблема состоит в сложной административной процедуре.

«Очень непростые административные процедуры, которые ресурсоснабжающие организации в субъектах, скажем так, навязывают. Поэтому наша задача сегодня с субъектами и с муниципальными образованиями вместе в этом вопросе навести порядок. Это одна из тех задач, которые перед собой ставит министерство», — сказал министр.

Согласно стратегии развития жилищной сферы на период до 2025 года, к этому времени в России должны строить в 1,5 раза больше домов. Якушев заявил, что в связи с этим скорость подключения к сетям приобретает очень важное значение. Он призвал ресурсоснабжающие организации проявить гибкость в этом вопросе, сообщает ТАСС.

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