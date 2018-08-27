В России четверть людей старшего возраста планируют приобщить к спорту

На эти цели предполагается выделить 69 млрд рублей. К 2024 году спортом будет заниматься 25% пенсионеров.

Об этом говорится в нацпроекте «Демография». Согласно документу, главная цель федерального проекта «Новая физическая культура населения» — увеличение доли россиян, регулярно занимающихся спортом.

К 2024 году доля детей и молодежи должна вырасти с 77% до 82%, доля людей среднего возраста — с 22% до 55%, старшего возраста — с 5,2% до 25%. В целом доля спортивных жителей России должна быть доведена до 55%. По расчетам авторов проекта, в систематические занятия спортом будет вовлечено за эти годы 28 млн человек, построено 235 новых спортивных объектов, материально-техническая база более 92% спортивных школ приведена в нормативное состояние.

Нацпроект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». На его реализацию планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

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