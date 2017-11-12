В России число банкротств компаний приблизилось к историческому рекорду

По данным Центра макроэкономического анализа и прогнозирования, число банкротств в РФ почти достигло исторического рекорда, установленного в 2009 году.

По сравнению со вторым кварталом число банкротств стало больше на 3%. В сопоставлении с июлем-сентябрем прошлого года число банкротств увеличилось на 12,4%, до 3 тыс. 227.

Интенсивность банкротств в третьем квартале увеличилась почти во всех отраслях. Она вернулась к максимальным значениям в торговле (300 банкротств в сентябре), пищевой промышленности, машиностроении. Всего в сентябре обанкротилось 1 тыс. 127 предприятий. Незначительно снизилось число банкротств лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии.

По данным аналитиков, на рост банкротств влияют два фактора. Первый — слабый потребительский спрос: реальные располагаемые доходы населения падают 12 кварталов подряд. По данным Росстата за первые девять месяцев 2017 года они снизились на 1,2%.

«У нас не было такого длительного периода падения реальных доходов населения. Весь бизнес, ориентированный на потребительский спрос, пострадал наиболее сильно в этот кризис, и тренд здесь пока негативный», — подчеркивает председатель совета Московской международной валютной ассоциации, экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Вторая причина — медленное снижение ключевой ставки. В начале года она находилась на уровне 10%, а к концу октября снизилась лишь до 8,25%, в то время как инфляция падала более быстрыми темпами: преодолев таргет Центробанка в 4% еще летом, к концу октября она в очередной раз обновила постсоветский рекорд и достигла 2,7%.

При анализе масштаба банкротств ЦМАКП опирается на официальные объявления о дефолтах и сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает РБК.

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