В России число ЧП в новогодние праздники оказалось самым низким за последние 20 лет

Об этом 11 января рассказал глава МЧС России Владимир Пучков.

По его словам, на 27% сократилось количество техногенных пожаров и снизилось число проблем, связанных с природными катаклизмами.

«Заблаговременно проведен комплекс профилактических мероприятий. Все новогодние праздники органы управления и силы МЧС России с 25 декабря по 10 января отработали в режиме повышенной готовности. Была проведена колоссальная профилактическая работа», — отметил Владимир Пучков.

«Результаты очевидны. У нас уменьшено количество техногенных пожаров. У нас не было проблем с новогодними елками для детей. Кое-где ребята-огнеборцы бились с огнем, тушили пожары с 31 на 1 января», — сказал глава МЧС.

По словам Владимира Пучкова, в целом все показатели лучше, чем за последние 20-25 лет наблюдений. Он также отметил, что пришлось спасать рыбаков.

«Зимняя рыбалка — традиционная тема. В эти дни очень много людей вышли на лед, хотя он и ослаблен во многих регионах. За новогодние праздники провели спасательную операцию и первых в этом году двух рыбаков сняли со льдины», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник