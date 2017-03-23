В России число уклонистов от службы в армии сократилось на 20%

В России в 2016 году число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, по сравнению с 2015-м сократилось на 20% .

Об этом 23 марта сообщил один из участников заседания комитета Госдумы по обороне, сославшись на информацию Генштаба Минобороны, представленную на совещании.

Однако часть граждан продолжает уклоняться от несения воинской обязанности. Так, за время проведения призывных кампаний в 2016 году военные комиссариаты не смогли передать повестки с призывом на военную службу более 90 тыс. юношей.

На заседании отметили положительную динамику по увеличению годности граждан к военной службе по состоянию здоровья за последние несколько лет. По сравнению с 2012 годом число годных для военной службы выросло более чем на 8%. При этом около 5 тыс. человек, признанных ранее ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, обратились в военные комиссариаты для проведения медицинского переосвидетельствования. Из них около 1 тыс. для призыва на военную службу, передает «Интерфакс».

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