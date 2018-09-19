В России число взрывов бытового газа предложили сократить с помощью запаха

В газ будут добавлять присадки, которые усилят запах газа.

Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

По его словам, сейчас газ не очень сильно пахнет, поэтому не всегда жильцы дома успевают устранить проблему, перекрыть газ, открыть окна, вызвать бригаду и таким образом предотвратить хлопки и взрывы.

Минстрой и Минпромторг предложили добавлять в газ дополнительные вещества, которые придают ему специфический запах. Сейчас министерства работают над проектом, пишет «Российская газета».

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