В России день тишины прошел без серьезных нарушений

Об этом сообщили в Ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль».

Сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод рассказал, что серьезных нарушений зафиксировано не было, за исключением сигналов об агитации в двух районах Москвы и Саратове.

«Поступила информация из Москвы, связанная с тем, что в одном из районов столицы в день тишины шла агитация за кандидата. Распространяли агитационные материалы и даже предлагали деньги с гарантией того, что избиратель проголосует за этого кандидата. В другом районе Москвы в Интернете распространяли информацию с призывами голосовать за определенных кандидатов», — сказал Брод.

Эксперт сообщил об агитации в день тишины в Саратове.

«Поступила информация из Саратова, что в непосредственной близости от одного из избирательных участков на асфальте была написана фамилия кандидата. Наш представитель выезжал на место, сфотографировал», — уточнил сопредседатель «Гражданского контроля».

По его оценке, сейчас получено незначительное количество сигналов по сравнению с днями тишины перед предыдущими Едиными днями голосования.

«Это незначительное количество сообщений, если сравнивать с прошлыми годами. Поэтому по всем этим фактам подготовлены письма в избирательные комиссии субъектов РФ. В целом, сообщений о серьезных нарушениях нет. Есть лишь единичные случаи», — пояснил Брод.

Он отметил, что представители ассоциации работают на выезде в десяти регионах России, в том числе в Краснодарском крае, Северной Осетии, Подмосковье, Брянской и Ярославской областях.

«Будем получать от них оперативную информацию и доводить до сведения избирательных комиссий и СМИ», — цитирует эксперта «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», член СПЧ Александр Брод рассказал, что выборы на Кубани проходят в правовом поле. По словам эксперта, это результат успешного взаимодействия общественников и Крайизбиркома.

Вернуться на ленту

Источник