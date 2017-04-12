В России депутаты предложили запретить контактные зоопарки

Депутаты Госдумы планируют ввести запрет на деятельность контактных зоопарков и передвижных дельфинариев ко второму чтению законопроекта об ответственном обращении с животными.

Об этом 12 апреля сообщил зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий доработку законопроекта.

По его словам, в документ внесут запрет передвижных дельфинариев, так как обеспечить необходимые для морских животных условия при транспортировке невозможно. По поводу контактных зоопарков в комитете также отметили, что животные там находятся в постоянном стрессе.

«Контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта», — цитирует депутата ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме 1 марта предложили ввести наказание для владельцев животных в случае, если эти животные повели себя агрессивно по отношению к человеку. Также решили ввести обязательную регистрацию опасных пород собак.

Госдума приняла в первом чтении проект базового закона об ответственном обращении с животными в марте 2011 года. Ко второму чтению накопилось уже более 190 поправок. До конца марта свои предложения должны внести регионы и правительство.

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