В России детские поликлиники переведут на бережливые технологии

По словам замглавы Минздрава РФ Татьяны Яковлевой, в 2018 году проект «Бережливая поликлиника» будет осуществлен в каждом регионе.

Деньги выделят на уровне правительства, каждый регион будет осуществлять переход на бережливые технологии, оснащение аппаратурой в соответствии с уровнем стандартов. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что более 30 млрд рублей выделят из федерального бюджета для перевода детских поликлинических учреждений на бережливые технологии производства.

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией «Росатом». Его цель — внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства. В проекте принимают участие 297 взрослых поликлиник из 40 регионов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект «Бережливая поликлиника» в 2018 году запустят по всему Краснодарскому краю.

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