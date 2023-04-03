В России деятельность ЗАО могут запретить

Профильные комитеты Государственной Думы РФ готовят в России поправки о запрете деятельности Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.В завершение заседания Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты Государственной Думы готовят поправки в Федеральный закон «О безопасности», запрещающие деятельность Международной Уголовный суд и международные органы, направленные против Российской Федерации и ее граждан на территории нашей страны.

“Кроме того, предлагается наделить Президента России полномочиями по защите граждан России в случае принятия решений международных органов в нарушение российского законодательства”, – говорится в сообщении.