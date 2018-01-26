В России для красной икры и гречки утвердили новые ГОСТы

В новых стандартах ужесточили требования к продуктам.

В России появилось четыре новых ГОСТа. Это стандарты повышенного качества для производства лососевой икры, сливочного масла, гречки и риса. Документ подготовили в Роскачестве и утвердили в Росстандарте. В ГОСТах описаны характеристики продукции, которым она должна соответствовать. В стандартах указаны ранее не использовавшиеся методы проверки продуктов.

Для красной икры введут ограничение на содержание отстоя, так называемого джуса. Показатель должен составлять 5% от конечного продукта. Сейчас эта характеристика никак не регламентируется. Ужесточили и требования к содержанию соли в деликатесе. Ее доля должна быть не более 5%. Сейчас в икре допустимо 7% соли. В новом стандарте предусмотрено использование методов определения последовательности ДНК. Эта процедура позволяет достоверно установить вид рыбы.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их должно быть не менее 99,7% в продукции. Для гречки ужесточили требования по кислотному числу жира. Оно характеризует содержание свободных жирных кислот в продукте и свидетельствует о его свежести. ГОСТ ограничивает долю испорченных ядер. Их должно быть не более 0,1% от всего объема. Введут полный запрет на наличие плесени в упаковке с товаром. Сейчас такого требования нет.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле. При таком показателе продукт продолжит сохранять форму на протяжении всего срока годности при выполнении условий хранения, указанных на упаковке.

С 1 марта новые правила будут применять в тестовом режиме. Планируется, что в 2021 году эти стандарты утвердят окончательно, пишут «Известия».

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