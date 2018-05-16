В России до конца 2018 года примут закон о беспилотных машинах

Об этом 16 мая на Петербургском международном юридическом форуме сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Я могу вам твердо сказать: мы постараемся сделать в России, чтобы это регулирование появилось в течение года», — сказал глава кабмина.

Дмитрий Медведев прокомментировал выступление основателя и гендиректора фирмы Gett Дейва Вайсэра, который заявил, что по работе беспилотного транспорта нужно создать обязательное регулирование в течение пяти лет. Как отметил Медведев, вопрос нуждается в оперативном рассмотрении, поскольку «это очень опасная сфера».

«Если ее не отрегулировать, то завтра просто на улицу будет не выйти: неизвестно, кто на тебя наедет. Действовать нужно исключительно быстро», — подчеркнул премьер.

Сейчас в Воздушном кодексе РФ не урегулированы вопросы, касающиеся беспилотных воздушных судов. Для применения беспилотников устанавливаются временный и местный режимы полета, а также выдаются временные разрешения на выполнение таких полетов. Чаще всего владельцы беспилотников никак не согласуют их запуск с властями, сообщает телеканал «360».

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