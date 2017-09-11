В России до конца года увеличат число видеокамер на дорогах

В ГИБДД планируют установить еще 2,5 тыс. комплексов видеофиксации нарушений правил ПДД.

Число таких устройств до конца года увеличится до 10 тыс. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Он напомнил, что комплексы развернуты во всех субъектах РФ, кроме Чукотки, отсутствие системы автофиксации в которой обусловлено климатическими условиями.

«В остальных субъектах везде уже такие комплексы развернуты. В Крыму, в Севастополе появились первые системы видеофиксации», — сказал Черников.

По его словам, пилотные регионы — Москва, Казань, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область — показывают самые низкие значения уровня аварийности по тяжести последствий.

«В Москве он практически в три раза ниже, чем в среднем по России, и в дальнейшем систему планируют развивать», — цитирует главу ведомства ТАСС.

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