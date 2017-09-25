В России доставку почты беспилотниками могут начать в 2018 году

Об этом глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

«Технология может начать легально работать в 2018 году», — отметил он. Министр добавил, что в настоящее время уже есть пилотные проекты по доставке почты беспилотниками.

«Мы параллельно пытаемся с Росавиацией договориться о легальности этих пилотов», — сказал Никифоров.

Министр не исключил, что для внедрения технологии в промышленном масштабе могут потребоваться поправки в законодательство. По его словам, на расстояния 50-100 км можно экономически выгодно доставлять грузы 50-100 кг, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник