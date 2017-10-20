В России Фонд защиты прав дольщиков начнет работу 25 октября

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что застройщики, возводящие новые дома, придут в государственный фонд.

«Как публично-правовая компания фонд начнет работу 25 октября. Застройщики, которые возводят новые объекты, придут не в страховые компании, а в государственный фонд. Это будет гораздо более серьезная защита», — сказал министр.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал полный пакет документов по функционированию Фонда защиты прав участников долевого строительства. Сейчас фонд проходит перерегистрацию в качестве публично-правовой компании. Планируется, что оформление документов закончат к 27 октября. Фонд станет первой публично-правовой компанией в России.

После перерегистрации определят банк для размещения средств застройщиков. Предприниматели будут обязаны отчислять по 1,2% от каждого договора долевого участия. Такое соглашение с применением механизма фонда будут регистрировать максимум пять дней.

Фонд возглавил гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. Главой набсовета стал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ Владимир Путин в июне 2016 года поручил создать государственный компенсационный фонд долевого строительства. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в декабре этого же года поручил учредить фонд для помощи участникам долевого строительства. В январе Минстрой России подготовил законопроект, который предусматривает создание публично-правовой компании по защите прав дольщиков.

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