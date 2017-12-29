В России инфляцию по итогам года оценили в 2,5%

По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре составит 100,4%.

Такую информацию предоставил Росстат. С начала года инфляция составила 2,5%. В декабре прошлого года индекс потребительских цен был равен 100,4%. Тогда инфляция с начала года была равна 5,4%.

Оценка индекса потребительских цен осуществлена на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг. Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре предоставят 10 января 2018 года, сообщает пресс-служба Росстата.

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