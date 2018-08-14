В России ипотечную ставку к 2024 году снизят до 8%

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании Совета по правам человека.

По словам главы ведомства, ставка по кредитам на жилье опустится до 8% согласно национальному проекту «Жилье и комфортная среда».

Соответствующее положение внесут в правительство 15 августа.

Якушев отметил, что понижение процентной ставки по ипотечным кредитам произойдет на фоне роста вводимого жилья. Так, в 2018 году в построят и сдадут в эксплуатацию 80 млн кв. м жилой площади. К 2024 году объемы должны увеличиться до 120 млн кв. м в год, сообщает телеканал «360».

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