В России из-за ЧМ-2018 введут знак «Движение автобусов запрещено»

Он будет действовать с 1 июня по 17 июля.

Действие знака не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

Зона действия знака распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта.

С 1 июня по 17 июля в связи с усиленными мерами безопасности к чемпионату мира по футболу будет запрещен въезд автобусов в Казань, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Петербург и Сочи, а с 1 июня по 30 июня — на территорию Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда и Саранска, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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