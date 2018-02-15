В России изменились правила проведения техосмотра автомобилей

Кроме огнетушителя и знака аварийной остановки, в автомобиле обязательно должна быть медицинская аптечка.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, запрещается ездить на автомобиле, имеющем дефекты усилителя рулевого управления, устанавливать на фары бесцветные или окрашенные оптические детали и пленки, а также демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные заводом-изготовителем.

Также в документе указано, что в случае использования шин с шипами противоскольжения, они должны быть установлены на все колеса транспортного средства.

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