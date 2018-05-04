В России изменились правила техосмотра автомобилей

В России 4 мая вступили в силу поправки в законодательство, изменяющие процедуру технического осмотра автомобилей.

Соответствующий федеральный закон 23 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Одним из принципов проведения техосмотра теперь является ответственность операторов за выдачу диагностической карты. В ней содержится заключение о возможности эксплуатации транспорта в случае, если оно не соответствует требованиям безопасности.

Закон также уточняет перечень полномочий органов госвласти субъектов РФ в сфере техосмотра. Они получили право устанавливать предельный размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение. Это касается и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале в России ужесточили регламент процедуры техосмотра: теперь запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник