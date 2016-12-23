В России к 2021 году создадут 70% новейших вооружений

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на пресс-конференции ответил на вопрос о возможности новой гонки вооружений.

«У нас к 2021 году должно быть 70% новейших и новых вооружений, уже сейчас около 50%, мы полностью реализуем свои планы», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Москва не втянется в такую гонку вооружений, которую не сможет себе позволить.

«Предпосылки новой гонки вооружений были созданы после выходы США из договора по ПРО, это очевидно. Одна сторона заявила, что будет создавать противоракетный «зонтик». Другой стороне остается лишь создавать более современные средства поражения, способные преодолеть любую оборону. Да, мы развиваем вооружения, делаем это эффективно, но мы все делаем в рамках договоренностей», — заключил президент.

Он уточнил, что в Турции, Нидерландах и Великобритании происходит обновление американского ядерного оружия.

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