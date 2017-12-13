В России к 2024 году введут маркировку для всех видов товаров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что пилотные проекты по маркировке специальными чипами меховых изделий и лекарств хорошо себя зарекомендовали.

Об этом он рассказал на итоговом заседании госкомиссии по незаконному обороту промышленной продукции. По словам министра, объем контрафакта сократился в разы. Поэтому есть поручение премьер-министра поэтапно переходить к маркировке других изделий.

«Пилотные проекты по меху и лекарствам заложили фундамент для разработки концепции национальной системы маркировки», — пояснил Мантуров.

Он отметил, что со следующего года начнут маркировать одежду, обувь, текстиль, парфюмерию, колесные диски. Всего в планах по маркировке на следующий год десять наименований промышленных товаров. К 2024 году введут маркировку для всех видов товаров.

Министр уточнил, что все будут вводить поэтапно. Это необходимо для того, чтобы дать бизнесу нормально подготовиться к вхождению в проекты, пишет «Российская газета».

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