В России к маю откажутся от роуминга внутри страны

Операторы должны пересмотреть тарифы и скорректировать систему биллинга — выставления счетов абонентам за услуги связи.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин рассказал, что поэтапный отказ от роуминга внутри России уже начался. Ожидается, что этот процесс завершат в мае. По словам замглавы службы, ФАС будет постоянно контролировать ситуацию.

Голомолзин пояснил, что если у кого-то из операторов изменений не будет, то ФАС может выдать предписания и поднять вопрос об изъятии необоснованно полученного дохода.

Он добавил, что 28 декабря состоится совещание ФАС и Минкомсвязи с операторами «большой четверки», чтобы окончательно зафиксировать достигнутые договоренности, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС 17 июля от «большой четверки» мобильных операторов потребовала в течение 14 дней отменить роуминг по России. В августе служба дала мобильным операторам отсрочку на четыре месяца для отмены роуминга по РФ.

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