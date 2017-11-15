В России к Новому году подешевеют апельсины и мандарины

По прогнозам Плодоовощного союза, в преддверии праздников мандарины подешевеют на 20%, а апельсины — на 15,5%.

Средние потребительские цены на абхазские мандарины в конце октября составили 75 рублей за кг. Марокканские и турецкие мандарины в среднем стоят 110 рублей. Как прогнозируют эксперты, к декабрю эти фрукты подешевеют на 20%.

Это связано с тем, что в октябре начались активные поставки мандаринов в Россию из-за рубежа. Помимо Турции, Марокко и Абхазии, цитрусовые поставляют также ЮАР и Азербайджан.

Эксперты прогнозируют падение цен и на апельсины. Если в конце октября средние потребительские цены составляли 106,56 рубля, то в декабре 1 кг этих цитрусовых обойдется потребителям в 90 рублей — на 15,5% дешевле. Причина снижения цен та же самая: сбор урожая и поставки из ЮАР и Марокко, откуда и завозят апельсины, приходится именно на ноябрь-январь.

В октябре этого года средние потребительские цены на апельсины на 5% ниже, чем в октябре прошлого года. Они снизились с 112,07 рублей за кг до 106,56 рублей.

Поставки апельсинов за весь 2016 год составили около 452 тыс. т, мандаринов — около 300 тыс. т. По прогнозам Плодоовощного союза, в этом году импорт останется примерно на прошлогоднем уровне, пишут «Известия».

Вернуться на ленту

Источник