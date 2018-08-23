В России к осени понизят ввозные пошлины на иномарки

Пошлины на легковые автомобили понизят с 1 сентября на территории стран Таможенного союза ЕАЭС — России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Ставки на новые автомобили понизят с 20% до 17%, следует из решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Для подержанных легковых машин возрастом пять-семь лет пошлина составит 22%.

Пошлины на новые легковые машины в 2017 году уже снижали с 23% до 20%. Ожидается, что в 2019 году ставки продолжат падать — до 15%.

В августе аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире по итогам первой половины 2018 года. Так, лидером продаж стала Toyota Corolla — за шесть месяцев разошлось 611 тыс. экземпляров этой модели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель практически не изменился.

Вторым по популярности стал пикап Ford F-Series — почти 537 тыс. экземпляров за полгода, что на 3% лучше прошлогоднего результата. Третью строчку занимает Volkswagen Golf — 442 тыс. проданных авто, а также звание абсолютного бестселлера в странах Европы, пишут «Известия».

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