В России кинотеатры обяжут обустроить залы для инвалидов

Хотя бы один кинозал должен быть оборудован специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы людям с нарушениями зрения или слуха.
В силу вступил соответствующий приказ Министерства культуры РФ.
Его разработали в рамках исполнения Федерального закона № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Новые правила обязательны к безусловному выполнению для кинотеатров всех форм собственности, сообщает ТАСС.
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