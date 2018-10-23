В России кинотеатры обяжут обустроить залы для инвалидов

Хотя бы один кинозал должен быть оборудован специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы людям с нарушениями зрения или слуха.

В силу вступил соответствующий приказ Министерства культуры РФ.

Его разработали в рамках исполнения Федерального закона № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 и 9 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Новые правила обязательны к безусловному выполнению для кинотеатров всех форм собственности, сообщает ТАСС.

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