В России курсантов автошкол будут учить ездить по автомагистралям

01 декабря в 12:34

Об этом 1 декабря рассказал председатель правления «Гильдии автошкол» Сергей Лобарев.

Нововведение предусмотрено проектом реформы соответствующего экзамена. Согласно документу, предполагается снять запрет на езду ученика на автомагистралях. В МВД объяснили, что сейчас дороги в городах по качеству не сильно отличаются от автомагистралей, поэтому ограничение на учебную езду по ним устарело.

«В Европе в обязательном порядке учат ездить на скорости 100-110 км/час, так как ученики должны уметь маневрировать и выполнять упражнения на скорости в реальных условиях. После вступления в силу проекта постановления такая же практика будет в российских автошколах», — пояснил Лобарев.

Он добавил, что в данный момент в России всего 17% от общего времени обучения вождению уделяется управлению авто в реальных условиях. По его словам, реформа экзамена на права исправит эту ситуацию, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ГИБДД планирует объединить город и площадку в экзамене по вождению и усложнить сдачу экзамена, в частности, за счет выявления навыков практического вождения в населенных пунктах. Но автошколы подвергли критике предлагаемую ГИБДД реформу экзамена по вождению.

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